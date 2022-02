Dalbert esclusivo: "Mazzarri un padre, con il Napoli ce la giochiamo"

«Spero di sì perché ho ancora tanti amici in nerazzurro. Se vincono sono felice per loro».

«Sinceramente mi interessa solo il Cagliari in questo momento e non penso nemmeno al mio futuro. Ora andiamo a prenderci questa salvezza e poi ne riparleremo».

A proposito di Inter, lunedì ritrova Spalletti che l’ha lanciata in nerazzurro…

«Sono sempre andato d’accordo con lui e mi ha aiutato tanto facendomi arrivare all’Inter».

Quanto è simile a Mazzarri?

«Hanno in comune di essere due ottimi allenatori, ma sono profondamente diversi. Mazzarri è più vicino ai giocatori, ci parla sempre, ha un approccio quasi come se fosse un padre. Vuole sapere come stai e come te la passi anche fuori dal campo. Spalletti non parla tanto, ma si limita a poche cose giuste che riguardano il campo».

Cosa ne pensa del nuovo ruolo che le ha ritagliato Mazzarri?

«Se me lo chiedesse, giocherei anche in porta. L’importante è fare del proprio meglio per portare la squadra alla vittoria. Io ho sempre sentito grande fiducia dal mister che mi aiuta tanto e mi da tranquillità, così come fanno i miei colleghi di reparto».

Concluda lei la frase: il Cagliari si salva se…

«Lavora bene, sta attento a tutti i dettagli e continua su questa strada che abbiamo intrapreso nel nuovo anno, ma soprattutto se resta così compatto perché… uniti si vince».

Tutta l'intervista sull’edizione del Corriere dello Sport – Stadio