Cagliari, Baselli ci prova: la sfida col Torino per lui vale doppio

CAGLIARI – La partita di Daniele Baselli. Per lui che è innegabilmente legatissimo al Torino, non sarà una sfida come le altre. E per questo, domani vuole esserci. Il centrocampista ora in prestito al Cagliari, ha problemi ad una caviglia, ma nella seduta di allenamento di ieri ha stretto i denti perché non vuole mancare. Ed ecco che dopo qualche allenamento personalizzato e le classiche terapie di rito, Daniele Baselli ieri, come detto, si è parzialmente unito al gruppo in modo da rispondere alla chiamata di Mazzarri. Tornare a Torino da protagonista dopo il lungo periodo di delusioni che ha dovuto subire dopo essre finito ai margini della rosa nella prima parte di stagione, è un’occasione grossa per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. La caviglia destra sembrava poterlo mettere ko, ma Baselli ce la sta mettendo tornare al meglio e oggi proverà a dare a Mazzarri le giuste rassicurazioni, per prendersi una maglia da titolare.