Cagliari, si rivede Ceter: lavoro in gruppo per il colombiano

CAGLIARI - Il Cagliari riabbraccia finalmente Damir Ceter: l'attaccante colombiano ha svolto parte dell'allenamento del mercoledì agli ordini di Walter Mazzarri, riunendosi ai compagni anche se non per l'intera seduta. Segnali comunque incoraggianti per lui, che sembra vicino al recupero dopo i tanti guai muscolari che hanno caratterizzato la sua stagione. Ancora nessuna novità, invece, dall'altro lungodegente rossoblù, ovvero Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguayano è ancora costretto a lavorare a parte, senza alcun cenno di miglioramento delle sue condizioni.