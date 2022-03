Cagliari, Grassi è diventato imprescindibile

CAGLIARI - I

un centrocampo che ad inizio stagione poteva contare su nomi come quelli di Strootman e Marin, Alberto Grassi è riuscito a prendersi la scena per diventare il metronomo del Cagliari targato Walter Mazzarri. Arrivato in punta di piedi per cercare di riscattare un periodo non certo esaltante, il giocatore è stato prelevato dal Parma con la formula del prestito con obbligo di riscatto che scatterà al raggiungimento della salvezza e di un predeterminato numero di presenze. Ma nel complesso il giocatore isolano ha già strappato la fiducia del tecnico e dei compagni al punto tale che quei quattro milioni di euro previsti per il definitivo passaggio in rossoblù saranno ben spesi.

diesel per il centrocampo del Cagliari che ora sa di poter contare su un giocatore affidabile, duttile e capace di sistemarsi in qualsiasi zona della mediana rendendo al massimo. Per raggiungere l'obiettivo salvezza credendo a fondo nelle proprie capacità.