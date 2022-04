Cagliari, distorsione alla caviglia per Baselli

CAGLIARI - Cagliari al lavoro con una seduta pomeridiana in vista della gara di sabato pomeriggio, contro la Juventus. La seduta si è concentrata su lavori di mobilità, esercitazioni in fase di possesso ed una partita a ranghi misti giocata su campo ridotto. A riposo Daniele Baselli, out per una distorsione alla caviglia destra rimediata in allenamento. Lavori personalizzati per Luca Ceppitelli. Per la giornata di domani è in programma una seduta pomeridiana, al termine della quale scatterà il ritiro per la squadra.