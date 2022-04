Cagliari, non c'è più tempo: un altro esame per Lovato

CAGLIARI - Dopo la batosta di Udine altro esame importante per il Cagliari: la Juventus. Dopo Beto ecco Vlahovic. Non c’è tregua per la difesa sarda che, maltrattata nelle ultime settimane, sabato tra le mura amiche dovrà rimboccarsi le maniche contro un avversario fortissimo.E sarà un nuovo esame, soprattutto per Matteo Lovato, apparso in affanno contro il gigante portoghese dell'Udinese. Ci dovrà pensare proprio il centrale arrivato da Bergamo a rimettere insieme, pezzo dopo pezzo, i cocci di un oggetto che sembra essere andato in mille pezzi. La sicurezza e l’autorità con la quale il giovane difensore aveva guidato la linea difensiva da gennaio alla sfida contro il Torino, avevano impressionato tutti gli addetti ai lavori. Poi però qualcosa è andato storto e la situazione è precipitata. Da qualcosa però bisogna cominciare e Mazzarri lo farà proprio iniziando da Lovato. Sarà lui a comandare il reparto per cercare di riportarlo in quella bolla di serenità nella quale era riuscito a rendere al meglio, anche contro attaccanti non certo semplici da controllare. E adesso? C'è solo da rimboccarsi le maniche e cercare di venirve fuori il prima possibile. Lovato ha personalità e non deluderà.