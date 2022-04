Cagliari, personalizzato per Baselli e Ceppitelli

CAGLIARI - Seduta pomeridiana per il Cagliari in vista della gara di sabato contro la Juvenuts, sotto lo sguardo del presidente Giulini. Il gruppo ha inizialmente svolto degli esercizi di mobilità, poi spazio a delle esercitazioni dedicate alla tattica e ad una sessione di conclusioni a rete. Personalizzato per Daniele Baselli e Luca Ceppitelli. Terminata la seduta, è iniziato il ritiro della squadra. Per domani in programma una nuova seduta di allenamento, mentre alle 18 il tecnico Mazzarri interverrà in conferenza stampa.