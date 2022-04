Cagliari, Mazzarri: "Tre punti meritati. A Genova consapevoli delle nostre qualità"

CAGLIARI - Il Cagliari conquista tre punti vitali in ottica salvezza, battendo 1-0 il Sassuolo. Queste le parole del tecnico dei sardi Walter Mazzarri nel post partita. "Penso che oggi abbiamo dominato nel primo tempo e forse siamo stati troppo precipitosi negli ultimi passagg,i da quanta voglia c'era di far gol: è un peccato aver vinto solo 1-0. Adesso ci attenderà una squadra tosta come il Genoa e quindi c'è subito da mettere la concentrazione verso quella partita. Ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto per novanta minuti, c'era un clima da brividi e spero di vederli così carichi anche a Genova".