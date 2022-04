Cagliari, per Deiola solo gol pesanti per la salvezza

CAGLIARI - Nel Cagliari Alessandro Deiola si è ritagliato uno spazio importante e diventando anche un pupillo di Mazzarri. E lo ha fatto a suon di prestazioni e impegno in campo. E ora anche la gioia della rete contro il Sassuolo valsa tre punti. Per Deiola gli ultimi tre sono stati gol pesanti in chiave salvezza: dopo aver dato il via alla rimonta contro la Sampdoria, si è ripetuto controil Torino nella vittoria esterna del Cagliari; e contro il Sassuolo si è ritagliato il ruolo di match winner. Dopo aver tanto peregrinato per l'Italia Deiola è riucito a diventare un giocatore importante del suo Cagliari, che lo prelevò dallo Spezia nel gennaio 2021. E ora una salvezza da conquistare per la quale Deiola è pronto a dare il proprio contributo.