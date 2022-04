Cagliari, cuore Arena per l'obiettivo salvezza

CAGLIARI - Se contro il Sassuolo erano quattordicimila gli spettatori presenti all'Unipol Domus, contro il Verona sabato saranno molti di più. Il Cagliari è all'ultima spiaggia, o quasi, la salvezza non è ancora in tasca e quella contro gli scaligeri sarà una sfida fondamentale dove serviranno i tre punti, visto che poi l'unica gara interna rimasta, riserverà la sfida con l'Inter di Inzaghi. I tifosi risponderanno in massa, lasciando da parte l'amarezza per la brutta sconfitta di Genova, perchè ora non è il momento dei processi e delle accuse, che eventualmente slitteranno al termine del torneo, perché per ora l’unico aspetto sul quale concentrarsi è quello di cercare di trarre il massimo dalle ultime quattro sfide. Il popolo isolano, sempre più legato alla sua squadra, vuole restare in A e lo ha dimostrato prendendo d’assalto il botteghino. Ieri si è andati oltre i dodicimila tagliandi e con ancora tutta la giornata di oggi a disposizione, oltre alle prossime quarantotto ore che condurranno alla viglia, la sfida contro il Verona dovrebbe avere una arena al colmo della sua capienza.