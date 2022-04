Mossa Cagliari, tutti in ritiro per caricarsi

CAGLIARI - Vietato lasciare qualcosa di intentato: per questo il Cagliari da stasera si chiude in ritiro per concentrarsi ai massimi livelli. Bisogna assolutamente centrare l'obiettivo, come ha sottolineato ieri il presidente Giulini, al centro sportivo di Monte Claro, dove si allenavano per la prima volta i piccoli giocatori ucraini: "Abbiamo quattro partite durante le quali ci dobbiamo meritare di salvarci". Dopo un girone d'andata disastroso, sembrava fatta, con l'avvio del girone di ritorno, ma poi qualcosa si è nuovamente inceppato e il Cagliari è tornato in piena bagarre. Ora è d'obbligo chiudere nel modo migliore per non rimpiangere le troppe occasioni perse, Genoa ultima della lista solo in ordine cronologico. "Dobbiamo puntare tutto sulle ultime quattro per le quali abbiamo recuperato tutti i giocatori e quindi non ci avranno alibi. Saranno le loro prestazioni che ci salveranno o ci manderanno in serie B", ha ribadito Giulini: da ognuno ci si attende responsabilità e contributo. A partire dal Verona: le partite (e i punti a disposizione) sono sempre meno e "se non vinciamo sabato la strada rischia di essere assolutamente in salita", ha sentenziato Giulini.