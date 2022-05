Cagliari, Agostini: "Con la Salernitana dovremo mettere tutto ciò che abbiamo"

CAGLIARI- Il nuovo allenatore del Cagliari, Alessandro Agostini, ha parlato in conferenza stampa in vista dello scontro salvezza contro la Salernitana. "Sarà molto semplice aldilà di moduli e formazioni, è chiaro che dobbiamo mettere tutto sarà una gara fondamentale. In questi giorni ho lavorato dando qualcosa a livello mentale. Non ho pensato a nessuno scenario, ora penso solo a portare qualcosa di positivo e far si che la gara vada come deve andare".