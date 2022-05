CAGLIARI- Il Cagliari si è allenato questa mattina in vista della gara di domenica contro l'Inter. Dopo un’attivazione in palestra la squadra, con il presidente Giulini ad assistere alla seduta da bordocampo, ha svolto una serie di esercitazioni tattiche: divisi in due gruppi, i rossoblù di mister Agostini si sono concentrati sulle due fasi, offensiva e difensiva. A seguire una partita giocata su campo ridotto. Ha proseguito le terapie Nahitan Nandez.