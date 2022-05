Per il Cagliari grinta Nandez a Venezia

CAGLIARI - Al Cagliari serve il miglior Nahitan Nandez per l'ultima di campionato: serve la sua capacità di fare la differenza contro il Venezia, una battaglia che non spaventa il Leon, che di certo si immaginava un campionato ben diverso. Sia per la classifica della squadra, ma anche a livello personale: doveva essere la stagione della svolta per Nandez, qualle in cui il centrocampista avrebbe dovuto convincere le big a strapparlo al Cagliari. E invece dopo un girone d'andata senza grandissimi acuti, il girone di ritorno è stato anche peggio, tra Covid e guai fisici. Dopo aver stretto i denti per esserci nel finale, un nuovo fastidio contro il Verona sembrava averne compromesso le ultime gare. Ma Nandez ha spinto di nuovo, ed è rientrato con l'Inter, per poco più di mezzora: e ora ha nel mirino la gara con il Venezia. E Agostini, nella gara da ultima spiaggia con il Venezia, ha bisogno della sua grinta: potrebbe mandarlo in campo dall'inizio.