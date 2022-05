Cagliari, un tris per la salvezza

CAGLIARI - Attacco poco incisivo: il Cagliari fin qui ha messo a segno solo 34 reti. Poche, anche a fronte del passivo di 68 gol, il doppio: in uno sport dove per i tre punti occorre segnarne uno in più degli avversari, è chiaro come il bilancio totale abbia portato il Cagliari nella lotta per non retrocedere. Peggio hanno fatto solo Genoa e Salernitana, mentre il Venezia è a pari merito per le reti all'attivo, non a caso tutte le squadre attardate in classifica. E proprio contro il Venezia si deve cercare il successo per sperare: serve portare uomini dalle parti dell'area avversaria. E Agostini valuta il 4-3-1-2, cambiando interpreti: il tecnico isolano valuta la possibilità di affidarsi lì davanti a Keita, impiegato pochissimo nel girone di ritorno, anche per una questione scaramantica visto che Keita ha già segnato al Venezia all'andata. E così la mossa potrebbe prevedere Joao Pedro alle spalle di Keita e Pavoletti. Va capito se la squadra può supportare questo schieramento, ma è anche vero che quest'ultima mossa potrebbe alleggerire Joao Pedro dalla pressione della difesa avversaria e dargli maggiore libertà di agire. Che, unita alla voglia di riscatto di Keita, può aiutare a raggiungere l'obiettivo.