Joao Pedro via. Il Cagliari coglie un’opportunità

CAGLIARI- Il futuro di Joao Pedro è sempre più lontano dal Cagliari. La Serie B non entusiasma l'italo-brasiliano, e con il contratto in scadenza nel 2023, la scelta di un addio è molto probabile. Alle esigenze del giocatore sembrano corrispondere anche quelle della società che, con il cambio in panchina e con la previsione di una rivoluzione che faccia ripartire la squadra da zero, sembra voler ricominciare tutto da zero. A completare il quadro un ingaggio importante, 8 anni nell’Isola e una mancanza di stimoli che potrebbe essere fisiologica. Dopo il Torino si sono accodate Roma e Fiorentina, oltre a Sassuolo e Bologna. Ma non solo, perché Joao Pedro ha dimostrato di poter essere un attaccante duttile in diversi ruoli. E questo potrebbe far comodo non solo a una squadra a caccia di un giocatore avanzato da sistemare nell’undici titolare ma anche a chi necessità di un buon rincalzo alle spalle dei titolari. La partita resta aperta ma resta da capire chi farà l’offerta più concreta ad un giocatore che, salvo ribaltoni a sorpresa, ha chiuso la sua avventura in Sardegna a Venezia. Al Cagliari, in caso di partenza, il compito di monetizzare al massimo la cessione aprendo una sorta di asta, per poi scegliere chi sarà il nuovo giocatore capace di guidare il gruppo.