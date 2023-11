Cagliari, Ranieri sfida la Juve: "Sulla carta siamo condannati, ma..."

Si avvicina la sfida tra Juventus e Cagliari , in programma sabato con fischio d'inizio fissato alle ore 18 . Claudio Ranieri, tecnico dei sardi ed ex della sfida, ha presentato il match in conferenza stampa.

Ranieri presenta Juve-Cagliari, le sue parole

Ranieri ha parlato così della sfida alla squadra di Allegri: "Per noi ogni punto è ossigeno, abbiamo la consapevolezza di poter perdere ma ci sono 90' e più da giocare. Con grande rispetto, perché per me è una serissima candidata per la vittoria finale non avendo le coppe. Come l'Inter ha preso solo sei gol, quattro in una partita. Sappiamo della forza e dell'ardore del gioco juventino, andiamo là e con le grandi una volta dobbiamo cercare di vincere. Sulla carta siamo condannati: una delle peggiori difese e loro una delle migliori. Ma c'è da giocare: più di perdere non possiamo".