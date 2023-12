Cagliari, il progetto del nuovo stadio al vaglio del Consiglio Comunale

CAGLIARI - Nell'ordine del giorno del Comune di Cagliari, per la giornata di domani, torna in programma il tema del nuovo stadio del Cagliari: "Realizzazione del nuovo stadio del Comune di Cagliari - si legge nell'ordine del giorno - secondo gli standard previsti per le competizioni internazionali, entro i termini per ospitare i Campionati Europei 2032 - approvazione schema accordo di programma con la Regione Autonoma della Sardegna".