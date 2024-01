Funerale Gigi Riva, lo straziante discorso del figlio per Cagliari e i tifosi

Momenti di forti emozioni per i funerali di Gigi Riva, scomparso lunedì sera all'età di 79 anni. In tantissimi per l'ultimo saluto al campione italiano. Al termine della messa, celebrata dall'arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, in un'affollata basilica di Bonaria, ha preso la parola il figlio, Nicola: "Il ringraziamento più grande è per chi ha partecipato alla camera ardente ieri e oggi, è stato emozionante perché c’erano bambini, persone anziane, persone che non l’hanno mai conosciuto che quando ci stringevano la mano ci dicevano 'è stato un grande uomo' non 'è stato un grande calciatore'".