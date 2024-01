Tagliente: il Giorno della memoria e quel tributo di Gigi Riva ai deportati italiani

Francesco Tagliente, 74 anni, azzurro di lotta grecoromana, stella d'oro al merito sportivo del Coni, medaglia d'oro della Fifa, prefetto della Repubblica, è stato questore di Firenze, Roma e Prefetto di Pisa. Dal 2000 al 2006 è stato presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. Dal 2002 al 2006 è stato responsabile della sicurezza della Nazionale in occasione dei mondiali in Corea e Giappone nel 2002, degli Europei in Portogallo nel 2004 e dei Mondiali in Germania nel 2006. In questa veste, Tagliente ha stretto un grande rapporto con Gigi Riva, scomparso il 22 gennaio a Cagliari. Nella ricorrenza del Giorno della Memoria che, ogni 27 gennaio, commemora i milioni di vittime dell'Olocausto, Tagliente ricorda con il Corriere dello Sport due episodi che videro protagonista Rombo di Tuono, all'epoca team manager della Nazionale. "Gigi Riva mi ha regalato tanti battiti di cuore anche come dirigente della Nazionale. Con lui, al seguito degli Azzurri, hovissuto momenti toccanti, dalla partenza da Coverciano per i Mondiali in Corea del Sud e Giappone fino ai festeggiamenti al Circo Massimo con la Coppa del Mondo conquistata a Berlino. La coincidenza della sua scomparsa con le celebrazioni della Giornata della Memoria mi spinge ricordare la sua sensibilità, sociale e istituzionale manifestata, come suo stile lontano dai riflettori, rendendo omaggio alla memoria degli italiani prigionieri di guerra, internati e lavoratori civili, vittime delle crudeltà nella Seconda Guerra Mondiale". Una celebrazione di altissimo valore.