Riva, il silenzio dell’anima sarda

Hanno tenuto gli applausi per lui. Silenzio alla lettura della formazione del Torino. E silenzio, interrotto da qualche gridolino dei più giovani, anche quando lo speaker ha provato a riportare la gente al calcio presentando i giocatori del Cagliari. Non appena sul maxischermo è apparsa l’immagine di Gigi Riva, lo stadio si è rianimato, ma sempre con grande compostezza: sono comparsi striscioni, bandiere, foglietti, scritte, disegni e il popolo di Gigi ha spinto uno dei figli di Rombo di Tuono ad alzarsi in piedi e applaudire.