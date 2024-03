Cagliari, Ranieri su Gaetano: "È stato un arrivo decisivo. E sull'infortunio..."

Ranieri a DAZN: "Arrivo decisivo, ci ha dato serenità tecnica"

Un Claudio Ranieri più che soddisfatto nel post partita di Cagliari-Salernitana, nonostante lo spavento registrato a metà secondo tempo, quando sono arrivati i due gol della formazione granata. Gol e prestazione di spessore per Gianluca Gaetano, calciatore arrivato in prestito dal Napoli nel mercato invernale per alzare il livello tecnico del centrocampo sardo. Nell'intervallo una sostituzione che ha tenuto con il fiato sospeso tanti tifosi del Cagliari, ma l'ex allenatore della Roma ha fatto chiarezza anche sull'infortunio del ragazzo classe 2000: "Aveva un leggero risentimento all'adduttore e prima di far innalzare di più il dolore, ho preferito sostituirlo alla fine del primo tempo. È stato un arrivo decisivo perché ci ha dato una serenità tecnica ed è un centrocampista che vede la porta".