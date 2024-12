Cagliari-Atalanta, rabbia sui social per il tocco di mano di Kossounou: "rigore netto negato"

Polemiche e rabbia sui social per un rigore non concesso al Cagliari da parte di Pairetto durante la sfida con l’Atalanta persa 1-0. Al minuto 36 Kossonou in scivolata tocca il pallone con la mano su cross di Deiola. Il braccio del calciatore dell’Atalanta è alto e l’impatto è evidente, ma l’arbitro lascia proseguire e il Var non interviene. Il difensore ivoriano tocca il pallone prima con la gamba e poi con il braccio, probabilmente è questo il motivo per cui Pairetto ha deciso di non sanzionare la deviazione con la mano. Sui social però è esplosa la protesta dei tifosi sardi e non solo.