Cagliari, Coman è il nuovo attaccante: "Sono pronto a lottare"

Arriva, si sottopone alle visite mediche, firma il contratto col Cagliari sino a fine stagione e assicura: «Sono pronto per giocare». A Florin Coman, attaccante esterno rumeno di 26 anni , non manca il carattere. Eroe in patria, avrebbe potuto ambire a importanti palcoscenici europei, ma lo ha tradito, appunto, il carattere un po’ fumantino. Finito in Qatar nelle file dell’Al-Gharafa, ha preso al volo l’opportunità datagli dal Cagliari. Coman completa l'attacco, che comprende gli esterni Luvumbo, Felici e Zortea, tre seconde punte, Viola, Gaetano e il giovane Kingstone, che fa avanti e indietro con la Primavera per mettere minuti nelle gambe, e due centravanti, Piccoli e Pavoletti.

Cagliari, chi è Florin Coman

Nel suo Paese, Coman ha collezionato numeri importanti: 230 presenze con la Steaua Bucarest (63 gol e 62 assist), lo scorso anno ha vinto il titolo e la coppa nazionale, laureandosi capocannoniere del campionato con 18 reti. Dopo l’esperienza agli Europei, nell’estate scorsa si è trasferito nella massima lega del Qatar, che però, nonostante il lauto ingaggio di due milioni netti a stagione, non gli ha rubato il cuore. Con l’Al-Gharafa, Coman ha messo insieme 12 presenze, 3 gol e 6 assist, 6 gare nella Champions asiatica con due 2 assist. Il Cagliari pagherà metà dell’ingaggio da qui sino a giugno, per una cifra complessiva di circa 400 mila euro.

Coman è amico e compagno di nazionale di Marin. «Ho parlato con Razvan», le prime dichiarazioni di Coman, con la sciarpa al collo rossoblù al suo arrivo all’aeroporto di Cagliari. «Sono pronto per giocare, sono contento di essere qua».

Cagliari, il riepilogo del mercato

Con l’arrivo del rumeno e la cessione a titolo definitivo del 21enne centrocampista Michele Carboni alla Torres in C1, il mercato del Cagliari è chiuso. Si era aperto con la cessione di Scuffet al Napoli e l’arrivo di Caprile. Poi gli addii di Azzi, Wieteska e Lapadula. La partenza di quest’ultimo, ha lasciato un vuoto in attacco che la società ha pensato di colmare prima con Kouame, che ha preferito restare a Empoli, poi con Shomurodov e Sanabria, dichiarati incedibili dalla Roma e dal Torino. Quindi, la virata su Coman, considerato idoneo per la sua capacità di giocare esterno e, all’occorrenza, anche da centravanti.