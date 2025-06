Il Cagliari sceglie la via dei riscatti

Quarantotto ore per “fare” il Cagliari. Oggi e domani sono i giorni che la Figc ha dedicato al riscatto dei giocatori in prestito e mai come quest’anno la finestra è cruciale per la squadra da poco affidata a Fabio Pisacane. Giulini ormai da tempo ha deciso, Caprile, Adopo e Piccoli saranno acquistati a titolo definitivo, poi si vedrà. Ma con l’intenzione di mettere tutti a disposizione del nuovo allenatore e di cedere uno dei tre solo se arrivasse un’offerta da capogiro, di quelle che non si possono rifiutare.

La situazione

L’esborso economico non è indifferente, il Cagliari lo affronterà grazie a un aumento di capitale sostenuto dall’azionista di maggioranza, ovvero Giulini. Una prospettiva emersa diversi mesi fa, quando ormai era chiaro che Caprile, Adopo e Piccoli avevano superato a pieni voti l’impatto con il campionato. In totale si parla di ventiquattro milioni di euro, otto da versare al Napoli per Caprile, quattro per Adopo e dodici per Piccoli da girare all’Atalanta, con la speranza di ottenere uno sconto, visti i buoni rapporti tra le due società. Se tutto andrà secondo i piani, il Cagliari sarà fatto al 90 per cento.

La difesa

Con Caprile la porta è al sicuro. Il nuovo ds Angelozzi avrebbe solo il problema di definire il parco portieri, al momento sovraffollato con Scuffet (di rientro dal Napoli), Radunovic (dal Bari), Sherri, Ciocci e Iliev. La difesa può contare su Zappa, Zortea, Mina, Luperto, Obert e Wieteska. Resta da colmare il vuoto lasciato da Augello che potrebbe essere coperto con un acquisto (Cacace dell’Empoli?) in modo da non lasciare tutto il peso del ruolo al giovane Idrissi, lo scorso campionato in prestito al Modena.

A centrocampo

Reparto ricco, con Adopo, Deiola, Prati, Makoumbou, Marin e Gaetano, anche se quest’ultimo è più un trequartista che una mezzala. Verso la cessione Jankto, unico rossoblù a cui Nicola non ha concesso neppure un minuto. Al suo posto, potrebbe arrivare un centrocampista giovane, di prospettiva, secondo le recenti linee guida della società.

L’attacco

Dato l’addio a Viola, Piccoli e Pavoletti saranno i due centravanti, mentre sugli esterni Pisacane potrà contare su Luvumbo, Felici e Vinciguerra, il capitano della Primavera promosso in prima squadra. Ne servirebbe un altro e per questo ci sono sondaggi in corso per Cancellieri della Lazio, l’anno scorso in prestito al Parma, e per Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo, 21enne attaccante esterno del Frosinone. Verso la cessione a titolo definitivo Nik Prelec, che andrà ai polacchi del Cracovia per un milione di euro.