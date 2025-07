Cagliari, forza a centrocampo con Mazzitelli

CAGLIARI - Un weekend di riflessione, poi sarà il momento delle scelte. Il Cagliari è deciso a consegnare a Pisacane una squadra il più possibile al completo in concomitanza con la partenza per il ritiro di Ponte di Legno, fissata per domenica. Per questo, il ds Angelozzi in queste ore sta stringendo alcune trattative avviate nei giorni scorsi. All’inizio della prossima settimana dovrebbero vedersi i primi risultati.