Cagliari, presentazione ufficiale a Tharros: c'è la data 

Tharros diventa palcoscenico per un abbraccio collettivo tra squadra, territorio e tifosi

"È un'occasione preziosa per far dialogare sport e cultura, unendo l'emozione del calcio alla scoperta delle radici storiche della nostra isola" ha commentato Anthony Muroni, presidente della Fondazione Mont'e Prama. La sinergia tra il club e la Fondazione, giunta al quarto anno, ha già portato il patrimonio sardo in giro per l'Italia, affiancando l'immagine dei Giganti di Mont'e Prama a quella del Cagliari nelle principali città d'arte. Entusiasta anche il direttore generale Stefano Melis: "Presentare la rosa in un sito come Tharros è qualcosa di unico. È un modo speciale per incontrare i nostri tifosi, nel cuore della nostra storia, prima dei primi impegni ufficiali". Un momento suggestivo, dunque, che sancisce l'inizio di una nuova stagione sportiva, ma anche la continuità di un percorso che valorizza l'identità sarda attraverso la forza aggregativa dello sport.