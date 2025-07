Cagliari, si parte con lo skipper Pisacane

La grande corsa del Cagliari inizia oggi. In serata, i ventinove rossoblù, affidati dal presidente Giulini a Fabio Pisacane, si ritroveranno nel centro sportivo di Assemini per il raduno. Da domani, visite mediche, test biomeccanici e atletici, che proseguiranno anche sabato. Il tutto in vista del via alla preparazione, da domenica, a Ponte di Legno, amena località della Val Camonica, in provincia di Brescia. Tra i convocati, molti giovani, tra cui tre classe 2006 in forza alla Primavera: Joseph Liteta, Ivan Sulev e Yael Trepy. Saranno famosi? Yerry Mina si unirà al gruppo a Ponte di Legno mentre nell’elenco diffuso ieri dall’Ufficio comunicazione del Cagliari non c’è Gennaro Borrelli, che oggi svolgerà le visite mediche a Villa Stuart a Roma. Poi, raggiungerà Cagliari per firmare il contratto quadriennale e unirsi ai suoi nuovi compagni. Intanto, ieri, su Instagram ha ringraziato la sua ex squadra: «Grazie, Brescia, sono stati due anni che non dimenticherò mai!».