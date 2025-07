Dopo la vittoria per 3-1 sull''Ospitaletto, il Cagliari è pronto per il suo secondo test pre-campionato. La squadra di Pisacane alle 19.30 affronta un'avversaria di lusso: il Galatasaray, campione turco in carica e club più titolato della Super Lig, con 25 campionati, 19 coppe e 17 supercoppe nazionali, una Coppa e una Supercoppa UEFA. Si gioca in Austria, precisamente a Linz (cittadina a una sessantina di chilometri dal confine con la Repubblica Ceca) nella Raiffeisen Arena. Contro la corazzata di Buruk, con Osimhen , Icardi, Mertens, Morata, Zaniolo e Sanè , l'allenatore dei sardi vuole una squadra capace di cambiare l’assetto con Luperto a dirigere la difesa e Piccoli-Luvumbo l'attacco. Segui tutti gli aggiornamenti pre e post partita sul sito del Corriere dello Sport-Stadio .

20:15

40' - palo di Luvumbo

L'attaccante angolano cerca il gol: si allarga sulla sinistra e si aggiunsta il pallone, purtroppo il tiro forte mancino prende il palo esterno della rete

20:07

33' - reazione Luvumbo

Il Cagliari non perde la speranza e riparte con Luvumbo che sulla destra fa partire un traversone, che attraversa tutta l’area di Gunay, ma non trova i suoi compagni

20:04

30' - raddoppio Galatasaray

I giallorossi vanno in vantaggio: Deiola e Zappa non marcano bene Sanchez, che riesce a prendere le misure per il passaggio a Jakobs, che serve l'assist a Yilmaz. Poco prima era stato bravo Caprile a rimediare a un errore di copertura di Adopo su Sallai

20:01

26' - parata di Caprile

Nuovo salvataggio dell'ex Napoli sul capitano Ayhan

19:53

19' - Sallai pareggia

L'ex Palermo riporta l'equilibrio, con un tiro dalla sinistra grazie al cross di Jakobs, prendendo alla sprovvista Caprile: il risultato è 1-1

19:50

16' - Cagliari in avanti

Adopo segna il gol del vantaggio su cross di Zortea: poco prima Piccoli si era divorato l'1-0 su lancio lungo di Caprile

19:43

9' - brivido Cagliari

Caprile salva dal colpo di testa di Lemina sul primo palo, dopo aver deviato sopra la traversa il tiro di Sallai: Gala a un passo dal gol, con ben due occasioni

19:41

7' - turchi in pressing

Possesso per il Galatasaray che al momento costringe i giocatori avversari nella propria metà campo

19:36

2' - Piccoli in fuorigioco

Il Cagliari si lancia subito in avanti: si alza la bandierina del guardalinea per l'attaccante nato a Bergamo

19:34

1' - inizia l'amichevole estiva

Al via Galatasaray-Cagliari: ci sono oltre 3mila e 500 tifosi in tribuna, di cui 100 sono tifosi del Cagliari

19:25

Squadre schierate in campo

Foto e scambio di gagliardetti tra capitani con Deiola e l'ex Sassuolo Ayhan: i club sono pronti per il fischio d'inizio

19:12

Gli indisponibili del Cagliari

Non parteciperanno a questa amichevole Yerry Mina, Gianluca Gaetano e Leonardo Pavoletti (tornati in Sardegna per continuare il recupero personalizzato) e Razvan Marin (in viaggio verso la Grecia dopo laccordo con l’AEK Atene)

19:09

La formazione ufficiale del Galatasaray

Galatasaray (4-4-2): Gunay; Sanchez, Eren, Kaan, Frankovski; Jakobs, Sallai, Berkan, Baris; Lemina, Ahmed.

A disposizione: Jankat, Jelert, Enes, Kohn, Abdulkerim, Metehan, Arda, Yunus, Sara, Yusuf, Torreira, Morata.

Allenatore: Okan Buruk

19:04

La formazione ufficiale del Cagliari

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Wieteska, Deiola, Obert; Adopo, Prati, Liteta; Zortea, Piccoli, Luvumbo

A disposizione: Iliev, Ciocci, Radunovic, Pintus, Idrissi, Di Pardo, Luperto Vinciguerra, Sulev, Veroli, Trepy, Rog, Cavuoti, Borrelli, Felici.

Allenatore: Fabio Pisacane

19:00

Le scelte di Pisacane

Pisacane, in questi giorni di ritiro a Ponte di Legno, ha insistito su due sistemi di gioco, il 3-5-2 e il 4-3-3. Toccherà a Luperto, recuperato dopo un affaticamento muscolare, dirigere la difesa, completata da Zappa, Wieteska e Obert. Occhi puntati su Prati, assente con l’Ospitaletto, che inizia il percorso che dovrebbe portarlo a prendere in mano le redini del centrocampo. In attesa di Folorunsho, che dovrebbe unirsi alla squadra in Austria, dove il Cagliari proseguirà la preparazione prima dell’amichevole di sabato in Germania con l’Hannover, il compito di dare struttura e centimetri al reparto toccherà ancora a Adopo e Deiola. Prima linea con Zortea e Luvumbo sugli esterni e Piccoli centravanti.

18:55

La nuova prima maglia del Cagliari

Svelato il primo kit Eye dei rossoblu. SFOGLIA LA GALLERY:

18:50

Presenti anche il presidente Giulini e il dg Melis

A Linz, insieme alla squadra che ieri ha concluso il ritiro a Ponte di Legno, in Val Camonica, ci sono anche il presidente Tommaso Giulini, il Direttore Generale Stefano Melis e il Direttore Sportivo Guido Angelozzi

18:45

Cagliari-Galatasaray: dove vedere in tv l'amichevole

La seconda amichevole estiva del Cagliari si può vedere dalle 19.30 in diretta tv su Dazn e in streaming gratis sul canale YouTube ufficiale del club sardo.

Raiffeisen Arena, Linz (Austria)