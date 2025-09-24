Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Belotti: "A Cagliari per fare tantissimi gol. Mi era capitato alla Roma con De Rossi..."

Le dichiarazioni del "Gallo" nel corso della sua conferenza stampa di presentazione: " Voglio vincere sempre"
Belotti: "A Cagliari per fare tantissimi gol. Mi era capitato alla Roma con De Rossi..."© ANSA
3 min
Cagliari

Cagliari

Tutte le notizie sulla squadra

"Il mio obiettivo è che la squadra vinca. La mia natura è quella: voglio vincere sempre". Queste le dichiarazioni di Andrea Belotti nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Cagliari. In realtà, in campionato sono già due le presenze e altrettanti i gol segnati. "Guardando le partite mi sono convinto di poter andare bene in questa squadra: sono qui per essere determinante e provare a fare tantissimi gol per il bene del Cagliari".

"Nazionale? Solo facendo bene con questa maglia"

Belotti è stato decisivo nell'ultima partita del Cagliari, vinta contro il Lecce grazie a una sua doppietta: "Una serata perfetta. La cosa più bella è stata l'interpretazione della partita: la squadra è rimasta concentrata su quello che doveva fare. I due gol sono stati la ciliegina sulla torta". Belotti non è reduce da delle buone stagioni: "Siamo arrivati a centimetri dall'Europa League a Roma, e lì non c'è stato un attaccante da venti-trenta gol. Anche a Firenze siamo arrivati in finale di Conference League. Penso di aver dato qualcosa a qualsiasi squadra. A Como ho creduto nel progetto, ma il mio modo di giocare e di stare in campo non era idoneo a quello che chiedeva l'allenatore". Adesso, per la prima volta scende in campo con una squadra che punta alla salvezza: "Quando la vittoria è l'obiettivo, in qualche modo è semplice calarsi nella parte. La vittoria è sempre una sola". In panchina adesso ha Pisacane, contro il quale è stato protagonista di tanti duelli in campo: "Era uno tosto. Chiamarlo mister mi è sembrato strano. Ma mi era già capitato alla Roma con De Rossi, compagno in Nazionale". Sì, la Nazionale, con la quale ha vinto un Europeo, che resta comunque in testa: "La maglia azzurra è la maglia azzurra ci posso pensare. Ma penso innanzitutto al Cagliari perché un'eventuale chiamata potrebbe arrivare solo facendo molto bene con questa maglia". 

