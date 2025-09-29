Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Belotti e la rottura del crociato, il messaggio della moglie Giorgia emoziona tutti

La compagna dell'attaccante del Cagliari scrive su Instagram per incitare il marito in un momento tanto complicato
1 min
Cagliari

Cagliari

Tutte le notizie sulla squadra

Trascorri anni difficili: Torino, Roma, Firenze, Como, Lisbona e Cagliari. Tutto in tre anni. Nell'Isola, però, sembrava aver ritrovato fiducia, felicità, sensazioni positive. E gol: 2 in tre partite. Poi la mazzata: rottura del crociato. Non sono ore facili per Andrea Belotti. Cagliari gli è accanto, ma la mazzata è stata forte, anche perché l'ex capitano del Toro va per i 32 anni. E, allora, sua moglie Giorgia Duro gli ha scritto un bellissimo messaggio su Instagram, diventato virale in poco tempo proprio per la dolcezza delle sue parole.

Belotti shock, rottura del crociato: cosa gli ha scritto la moglie

"Ti prometto che saremo in grado di scalare tutte quelle montagne che oggi ci sembrano insormontabili. Lavoreremo insieme per tornare a vedere quel sorriso e quella spensieratezza che solo quel rettangolo verde riesce a regalarti. La mia mano è rimasta stretta alla tua nei momenti più belli che la tua carriera ci ha regalato ed oggi lo sarà ancor di più. Forza amore mio - ha concluso Giorgia Duro - non sarai solo mai". Belotti e la moglie sono insieme da oltre 10 anni, sposati da 8, si sono conosciuti a Palermo e hanno due figlie: Vittoria, nata nel 2021 a Torino, e Benedetta, nata a Roma due anni più tardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

