Zola elogia il Cagliari: "Pisacane una scelta intelligente, la squadra ha idee e sta funzionando"

Zola elogia il Cagliari e Pisacane: "Squadra con idee e ordinata"

A margine della presentazione della campagna pubblicitaria di Medea, di cui è testimonial, Zola si è espresso così: "L'idea di portare al Cagliari un allenatore come Pisacane, che l'anno scorso faceva il settore giovanile, la trovo una cosa interessantissima e anche intelligente, perché è un allenatore che ha lavorato con i giovani e conosce i valori che ci sono sotto e li può portare avanti. Non ho visto la partita col Bologna ma ho visto quella prima con l'Udinese e la squadra mi è piaciuta. E' una squadra che ha idee, organizzata e ordinata, quindi sono contento, finora le cose stanno andando bene speriamo si continui così. C'è un'idea logica che fino a questo momento sta funzionando e mi fa piacere. Belotti? Immagino cosa stia provando, ci sono passato e sono momenti difficili. Tornerà più forte e speriamo in fretta, è un giocatore che nell'equilibrio del Cagliari può fare veramente una grande differenza".

Zola: "Speriamo di vedere anche dei 10 italiani"

Poi sulla riforma che porta il suo nome: "Noi premiamo le 60 società che investono nei settori giovanili, nelle strutture, negli allenatori, nei campi. Quello che stiamo cercando di fare è di capillarizzare il lavoro sui settori giovanili in tutta Italia, in modo tale che la qualità dei nostri giovani cresca. Bisogna imparare a crearsi il prodotto all'interno perché non abbiamo più la forza economica di andare a prendere i migliori giocatori nel mondo e secondo me non è neanche giusto, ma abbiamo l'opportunità di crescerceli in casa. Ci vorrà un po' più di lavoro, un po' più di tempo, ma è una cosa che abbiamo fatto in passato e possiamo fare ancora". Infine sui numeri 10 Yldiz e Nico Paz, osserva: "È incoraggiante vedere due giovani che si stanno facendo valere ad alti livelli. Sono molto bravi, spero di vederne sempre di più di giovani così, anche italiani se devo essere sincero".