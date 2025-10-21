Corriere dello Sport.it
martedì 21 ottobre 2025
Zola elogia il Cagliari: "Pisacane una scelta intelligente, la squadra ha idee e sta funzionando"

L'ex calciatore parla dei rossoblù e della fiducia mostrata dalla società: "L'idea di portare il tecnico che l'anno scorso faceva il settore giovanile la trovo interessantissima"
Nonostante la recente sconfitta contro il Bologna, la scelta del Cagliari di puntare su Pisacane come nuovo allenatore sta riscontrando pareri positivi, con 8 punti raccolti nelle prime 7 giornate che mettono il club vicino alla metà della classifica. Entusiasta di questa scelta anche Gianfranco Zola, che proprio a Cagliari ha chiuso la sua carriera, con elogi e complimenti per il nuovo tecnico e per la fiducia mostrata dalla società.

Zola elogia il Cagliari e Pisacane: "Squadra con idee e ordinata"

A margine della presentazione della campagna pubblicitaria di Medea, di cui è testimonial, Zola si è espresso così: "L'idea di portare al Cagliari un allenatore come Pisacane, che l'anno scorso faceva il settore giovanile, la trovo una cosa interessantissima e anche intelligente, perché è un allenatore che ha lavorato con i giovani e conosce i valori che ci sono sotto e li può portare avanti. Non ho visto la partita col Bologna ma ho visto quella prima con l'Udinese e la squadra mi è piaciuta. E' una squadra che ha idee, organizzata e ordinata, quindi sono contento, finora le cose stanno andando bene speriamo si continui così. C'è un'idea logica che fino a questo momento sta funzionando e mi fa piacere. Belotti? Immagino cosa stia provando, ci sono passato e sono momenti difficili. Tornerà più forte e speriamo in fretta, è un giocatore che nell'equilibrio del Cagliari può fare veramente una grande differenza".

Zola: "Speriamo di vedere anche dei 10 italiani"

Poi sulla riforma che porta il suo nome: "Noi premiamo le 60 società che investono nei settori giovanili, nelle strutture, negli allenatori, nei campi. Quello che stiamo cercando di fare è di capillarizzare il lavoro sui settori giovanili in tutta Italia, in modo tale che la qualità dei nostri giovani cresca. Bisogna imparare a crearsi il prodotto all'interno perché non abbiamo più la forza economica di andare a prendere i migliori giocatori nel mondo e secondo me non è neanche giusto, ma abbiamo l'opportunità di crescerceli in casa. Ci vorrà un po' più di lavoro, un po' più di tempo, ma è una cosa che abbiamo fatto in passato e possiamo fare ancora". Infine sui numeri 10 Yldiz e Nico Paz, osserva: "È incoraggiante vedere due giovani che si stanno facendo valere ad alti livelli. Sono molto bravi, spero di vederne sempre di più di giovani così, anche italiani se devo essere sincero".

