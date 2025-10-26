Cagliari in lutto: è morto Nino Falchi

Il Cagliari di Giulini e i suoi tifosi piangono la scomparsa di Nino Falchi, ex calciatore della squadra rossoblù. Si è spento oggi all'età di 86 anni. Con un post sui social, il club ha scelto di omaggiarlo con un comunicato e una foto che ritrae Falchi insieme ad un'altra icona come Gigi Riva. La cerimonia funebre si terrà domani, lunedì 27 ottobre, alle 15.30, nella chiesa della parrocchia del Cuore Immacolato, a Iglesias.