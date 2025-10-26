Corriere dello Sport.it
domenica 26 ottobre 2025
Cagliari in lutto: è morto Nino Falchi

Il club di Giulini ha omaggiato sui social l'icona del calcio sardo con una foto che lo ritrae insieme al mitico Gigi Riva
Il Cagliari di Giulini e i suoi tifosi piangono la scomparsa di Nino Falchi, ex calciatore della squadra rossoblù. Si è spento oggi all'età di 86 anni. Con un post sui social, il club ha scelto di omaggiarlo con un comunicato e una foto che ritrae Falchi insieme ad un'altra icona come Gigi Riva. La cerimonia funebre si terrà domani, lunedì 27 ottobre, alle 15.30, nella chiesa della parrocchia del Cuore Immacolato, a Iglesias.

Il cordoglio del Cagliari per la scomparsa di Nino Falchi: "Un grande personaggio"

Questa la nota ufficiale del Cagliari Calcio per il compianto Nino Falchi, protagonista in maglia rossoblù per tre stagioni consecutive dall'annata 1959/60: "Il Cagliari Calcio - si legge - esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Nino Falchi. Ex calciatore rossoblù, decano del Club e del calcio sardo. Un grande personaggio che ha contribuito alla crescita di tutto il movimento isolano e del Cagliari prima dello sbarco in Serie A".

 

