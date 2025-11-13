Cagliari, Deiola candidato al Puskas Award per il gol più bello dell'anno insieme a Yamal e Rice

Cagliari, Deiola candidato per il Puskas

La FIFA ha reso noto l’elenco degli undici finalisti, selezionati tra le reti più spettacolari segnate tra l’11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025. A decretare il vincitore sarà, come di consueto, una votazione mista tra tifosi ed esperti, e la premiazione avverrà durante la cerimonia dei Best Fifa Football Awards 2025.

Deiola tra Yamal e Rice

Deiola ha ottenuto la nomination grazie al gol realizzato il 19 maggio scorso in Cagliari-Venezia, una prodezza che ha attirato l’attenzione internazionale per tecnica e precisione. Accanto a lui nella lista figurano alcuni nomi di rilievo del calcio mondiale, come Lamine Yamal del Barcellona e Declan Rice dell’Arsenal, oltre ai brasiliani Alerrandro (ex Vitoria) e Lucas Ribeiro (ex Mamelodi Sundowns), agli argentini Pedro de la Vega (Seattle Sounders) e Santiago Montiel (Independiente), all’egiziano Amr Nasser (Al Ahly), al messicano Carlos Orrantia (Atlas), all’indonesiano Rizky Ridho (Persija Jakarta) e al portoghese Kevin Rodrigues (ex Kasimpasa).