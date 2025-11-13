Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
Cagliari, Deiola candidato al Puskas Award per il gol più bello dell'anno insieme a Yamal e Rice

Nomination grazie al gol realizzato il 19 maggio scorso contro il Venezia
1 min
TagsDeiolaCagliari
Cagliari

Cagliari

Tutte le notizie sulla squadra

C’è anche Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, tra i candidati al Premio Puskas 2025, il riconoscimento istituito dalla FIFA per celebrare il gol più bello della stagione calcistica.

Cagliari, Deiola candidato per il Puskas

La FIFA ha reso noto l’elenco degli undici finalisti, selezionati tra le reti più spettacolari segnate tra l’11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025. A decretare il vincitore sarà, come di consueto, una votazione mista tra tifosi ed esperti, e la premiazione avverrà durante la cerimonia dei Best Fifa Football Awards 2025.

Deiola tra Yamal e Rice

Deiola ha ottenuto la nomination grazie al gol realizzato il 19 maggio scorso in Cagliari-Venezia, una prodezza che ha attirato l’attenzione internazionale per tecnica e precisione. Accanto a lui nella lista figurano alcuni nomi di rilievo del calcio mondiale, come Lamine Yamal del Barcellona e Declan Rice dell’Arsenal, oltre ai brasiliani Alerrandro (ex Vitoria) e Lucas Ribeiro (ex Mamelodi Sundowns), agli argentini Pedro de la Vega (Seattle Sounders) e Santiago Montiel (Independiente), all’egiziano Amr Nasser (Al Ahly), al messicano Carlos Orrantia (Atlas), all’indonesiano Rizky Ridho (Persija Jakarta) e al portoghese Kevin Rodrigues (ex Kasimpasa).

Tutte le news di Cagliari

