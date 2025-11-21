Corriere dello Sport.it
Cagliari, il presidente Giulini accoglie nuovi soci in società © LAPRESSE

Cagliari, il presidente Giulini accoglie nuovi soci in società

Un gruppo di investitori americani supporterà la crescita del club e il progetto del nuovo stadio
CAGLIARI - Un campionato a stelle e strisce: gli investitori statunitensi continuano a puntare sulla Serie A, e questa volta hanno deciso di approdare in Sardegna. I nuovi soci del presidente del Cagliari Tommaso Giulini hanno acquistato quote rilevanti della società rossoblù, l’attuale presidente manterrà comunque la sua carica. Il gruppo di investitori americani fa riferimento a Maurizio Fiori, sardo di origine e amministratore delegato di Praxis Capital Management.    

Cagliari, la nota ufficiale

“L'operazione - si legge nella nota ufficiale del club - nasce dalla condivisione di una visione strategica di medio-lungo periodo con l'obiettivo di supportare lo sviluppo del nuovo stadio e più in generale la crescita e il rafforzamento strutturale del Cagliari Calcio. Il presidente Giulini manterrà il controllo e la guida operativa, affiancato da un partner internazionale in grado di contribuire con competenze e un network globale, rafforzando il percorso di consolidamento e innovazione già avviato”.    

Cagliari, le parole del presidente Giulini

"Accogliere Maurizio Fiori e il suo gruppo di investitori rafforza i nostri piani futuri - sottolinea il presidente del Cagliari Tommaso Giulini - e conferma il potenziale globale del nostro club. La loro visione, unita all'esperienza e al rispetto per le nostre tradizioni, li rende partner ideali per costruire insieme il Cagliari del futuro”. Il nuovo socio del Cagliari si presenta così: "Da sardo che è cresciuto andando allo stadio a ogni partita insieme a mio nonno - afferma Fiori - è per me un onore poter affiancare Tommaso Giulini nella custodia di questa istituzione così amata e contribuire a scrivere il prossimo capitolo della sua storia”.

