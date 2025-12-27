Cagliari, colpo a Torino: vince 2-1 grazie a Kilicsoy

Partenza elettrica e subito VAR protagonista. Al 7’ il Cagliari riparte veloce con Idrissi: Alberto Paleari esce al limite e para il tocco dell’avversario, che poi cade. L’arbitro Daniele Doveri segnala inizialmente fuorigioco, ma l’azione viene rivista. Dopo il check VAR e la revisione al monitor, la decisione è confermata: Paleari interviene dentro l’area toccando il pallone, niente fallo e niente rigore. Dubbi e qualche polemica, ma si va avanti. Al 26’ passa il Torino. Contropiede fulmineo dei granata che recuperano palla a centrocampo: Simeone si presenta davanti a Caprile, che chiude lo specchio, ma l’azione prosegue. Gineitis è lucido, appoggia per Adams che vede meglio Nikola Vlasic: destro secco e palla in rete, 1-0 Toro.