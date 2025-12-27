Cagliari, colpo a Torino: vince 2-1 grazie a Kilicsoy
Partenza elettrica e subito VAR protagonista. Al 7’ il Cagliari riparte veloce con Idrissi: Alberto Paleari esce al limite e para il tocco dell’avversario, che poi cade. L’arbitro Daniele Doveri segnala inizialmente fuorigioco, ma l’azione viene rivista. Dopo il check VAR e la revisione al monitor, la decisione è confermata: Paleari interviene dentro l’area toccando il pallone, niente fallo e niente rigore. Dubbi e qualche polemica, ma si va avanti. Al 26’ passa il Torino. Contropiede fulmineo dei granata che recuperano palla a centrocampo: Simeone si presenta davanti a Caprile, che chiude lo specchio, ma l’azione prosegue. Gineitis è lucido, appoggia per Adams che vede meglio Nikola Vlasic: destro secco e palla in rete, 1-0 Toro.
Tabellino e statistiche di Torino-Cagliari
Il Cagliari in rimonta: che gol di Kilicsoy
Il Cagliari reagisce e trova il pari allo scadere del primo tempo. Al 45’ palla messa in mezzo, la difesa granata si perde Matteo Prati, che tutto solo a porta vuota non sbaglia: 1-1. Ripresa su ritmi alti e gara aperta. Al 60’ arriva la giocata che cambia il match: contropiede sardo, Semih Kilicsoy riceve palla, è circondato da tre avversari ma li salta con una finta secca, si libera e piazza il tiro all’angolino. Un gol splendido che vale il 2-1 Cagliari e fa esplodere la partita. Il Toro ci prova, bravo Caprile più volte. In pieno recupero gol di Ngonge, ma l’arbitro annulla: il pallone è uscito sul cross. Tutto confermato, fa festa la squadra di Pisacane che sale così a quota 18 punti, a +6 sulla zona retrocessione, mentre il Toro rimane fermo a 20.