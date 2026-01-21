Ufficiale, Dossena torna al Cagliari: i dettagli dell'accordo con il Como

Alberto Dossena torna al Cagliari: ora è ufficiale . Il difensore classe '98, cresciuto nel settore giovanile del Lumezzane, lascia il Como di Fabregas e si trasferisce in prestito secco alla corte di Fabio Pisacane. Con i sardi, il centrale ha già vissuto un'esperienza tra il 2022 e il 2024, recitando un ruolo da protagonista nell'anno della promozione in A della formazione allenata da Claudio Ranieri.

Cagliari, ufficiale il ritorno di Alberto Dossena: la nota ufficiale

Questo l'annuncio ufficiale del Cagliari Calcio, che ha accolto così Alberto Dossena: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Dossena che si trasferisce dal Como 1907 con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2025/26. Classe 1998, cresciuto nelle giovanili del Lumezzane, dopo aver giocato nella Primavera dell’Atalanta, ha iniziato la sua carriera tra i professionisti: Perugia, Siena, Pistoiese, Alessandria, Avellino per poi passare, nell’estate 2022, tra le fila del Cagliari".

La carriera di Dossena

"In rossoblù - si legge nella nota del Cagliari - ha esordito il 2 settembre nella vittoria per 1-0 contro il Modena, giocando la sua prima partita da titolare il 26 dicembre – sempre all’Unipol Domus – contro il Cosenza (2-0), con Fabio Pisacane in panchina ad interim prima dell’arrivo di Claudio Ranieri. Tra i protagonisti della cavalcata che ha portato alla promozione in A, tassello fondamentale della squadra che – la stagione successiva – ha conquistato la salvezza nella massima serie. Dopo aver totalizzato 64 presenze, con 3 reti e 4 assist, nell’estate del 2024 si è trasferito al Como con cui ha collezionato 23 gare. Difensore centrale forte fisicamente, buona tecnica di base e capacità di lettura, abile nel gioco aereo e nei duelli, Dossena rientra in un ambiente che conosce al meglio per mettere a disposizione le sue qualità e rafforzare la retroguardia rossoblù. Bentornato, Albe!".