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Quanti applausi per Belotti a Cagliari: il suo ritorno dopo il lungo infortunio emoziona i tifosi e anche Pisacane

Il bomber ritrova il campo nella vittoria dei sardi contro la Cremonese: tutti con lui in un momento speciale
2 min
TagsBelottiCagliariSerie A
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Vittoria pesantissima per il Cagliari, che nello spareggio salvezza supera la Cremonese e compie un passo forse decisivo verso la permanenza in categoria. Ma oltre al risultato, a prendersi la scena è soprattutto il ritorno in campo di Andrea Belotti, accolto da un lungo e commosso applauso. Un momento che va oltre il calcio giocato, simbolo di sacrificio, resilienza e attesa.

Il ritorno in campo di Belotti

Il momento più intenso del match arriva all’88’. Dopo mesi difficili, dopo l’infortunio al crociato che lo teneva fuori dal 27 settembre, Andrea Belotti torna finalmente in campo. Il suo ingresso è accompagnato da una standing ovation: lo stadio si alza in piedi, applaudisce, si emoziona. E con lui anche i compagni e lo stesso Pisacane, consapevoli dell’importanza di quel momento. Non è solo una sostituzione, è un segnale. Per il giocatore, che rivede il campo dopo un lungo percorso di recupero. Per la squadra, che ritrova un leader dentro e fuori dal campo. E per i tifosi, pronti ad applaudire di nuovo uno dei bomber più prolifici della Serie A.

 

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