Chi è Paul Mendy, il nuovo fenomeno del Cagliari che ha segnato una doppietta all'Atalanta

C’è un nuovo nome che sta facendo parlare tutta la Serie A, ed è quello di Paul Mendy . Il giovanissimo attaccante del Cagliari ha acceso i riflettori su di sé con una prestazione da sogno contro l’Atalanta: doppietta e impatto devastante alla prima da titolare, a distanza di appena un mese dal suo esordio nel massimo campionato italiano. Un talento esploso all’improvviso? Non proprio. Dietro quei due gol ci sono numeri, lavoro e una storia che parte da lontano.

Chi è Mendy: dal Senegal alla Serie A

Classe 2007, nato in Senegal, Mendy è arrivato in Italia solo nel 2025. Il Cagliari lo ha scoperto a Bambey, pescandolo dalla seconda divisione senegalese. Un’intuizione che oggi sembra già un colpo di mercato perfetto. Il suo inserimento è stato immediato: con la Primavera rossoblù ha messo insieme numeri impressionanti, diventando in poco tempo il punto di riferimento offensivo. Quest’anno con la Primavera ha segnato 14 gol in 28 partite di campionato (e 3 assist). Una rete anche in Supercoppa Primavera contro l’Inter. Numeri che raccontano molto più di una semplice promessa: Mendy è già un attaccante concreto, capace di incidere con continuità.

Futuro già scritto

Il salto tra i grandi per Paul Mendy è arrivato sotto la guida di Fabio Pisacane, che ha dimostrato grande fiducia nei giovani. Dopo un primo assaggio contro il Napoli lo scorso 20 marzo e un'altra manciata di minuti nell'ultimo mese, è arrivata la vera svolta: prima da titolare in Serie A, gol dopo appena 17 secondi e doppietta (dopo 8') contro l’Atalanta. Una prestazione che lo ha catapultato tra i protagonisti del campionato. Mancino naturale, forte fisicamente ma anche rapido, Mendy è un centravanti moderno, capace di partecipare alla manovra e attaccare lo spazio con intelligenza, già pronto per il calcio dei grandi. Il Cagliari non ha perso tempo e lo ha blindato con un rinnovo fino al 2031, confermando la fiducia nel suo talento: insieme ad altri giovani come Trepy rappresenta il futuro rossoblù. Fuori dal campo è ancora agli inizi, con pochi contenuti pubblicati e circa 4.000 follower sui social, numeri destinati a crescere rapidamente dopo un pomeriggio da protagonista.