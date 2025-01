Nico Paz, la caviglia si gira in modo innaturale: brutto infortunio durante Lazio-Como

ROMA - Brutto infortunio per Nico Paz durante il primo tempo della sfida tra la Lazio e il Como. Il centrocampista argentino dei lariani è uscito malconcio da un contrasto con il laziale Gigot, che lo ha colpito alla caviglia in occasione di un contrasto piuttosto duro, in scivolata, al 16'. Peroccupa la torsione dell'articolazione, notata nelle immagini al replay. Nico Paz è uscito dal campo a braccia, zoppicando vistosamente, sostituito dal nuovo acquisto Assane Diao. Nessun provvedimento disciplinare per Gigot da parte dell'arbitro Tremolada.