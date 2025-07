Como da sogno: battuto il Lille in amichevole, doppietta di Azon

Il Como batte il Lille: la partita

Esordisce il nuovo acquisto Jayden Addai, prelevato dall'AZ Alkmaar, entrato al 15' per l'infortunato Fadera. Nel primo tempo il Como tiene a lungo l'iniziativa e mostra belle giocate, come quella che porta al primo gol di Strefezza (30'). Rischia qualcosa solo al 39', quando Butez deve parare due conclusioni ravvicinate di Mukau. Nella ripresa Fabregas ne cambia otto, e subito arriva il raddoppio: ripartenza di Addai che serve Gabrielloni, assist di prima sul secondo palo per Azon, che deve solo spingere la palla in rete. Finalmente una gioia per il 22enne attaccante spagnolo che, arrivato a febbraio, non ha ancora debuttato la Serie A. Il Lille cambia tanto e grazie alle forze fresche accorcia con Fernandez-Pardo, trovando poi il 2-2 con Lachaab. Il Como si prende la vittoria con la doppietta di Azon, bravo a sfruttare al meglio il lancio lungo per Engelhardt. Sorride Fabregas, per una vittoria di grande spessore.