Il Como giocherà il Trofeo Gamper: la storica decisione del Barcellona

Per la prima volta nella sua storia, il Como giocherà il Trofeo Gamper . Il Barcellona ha scelto la squadra del suo ex giocatore Cesc Fabregas per disputare la consueta amichevole pre stagionale. Inizialmente era in programma per la prima partita di ritorno al Camp Nou , che però è slittato nuovamente e dunque si giocherà il 10 agosto alle 21 all' Estadi Johan Cruyff . Il Como sarà il nono club italiano a disputare il Trofeo Gamper: Sampdoria e Milan tre volte ciascuna, Inter e Juventus due volte ciascuna e una presenza di Napoli, Parma, Roma e Brescia.

Como-Barcellona al Trofeo Gamper: la nota

Questa la nota del Barcellona sull'amichevole: "Il Como 1907, club di Serie A italiana degli ex blaugrana Cesc Fàbregas e Sergi Roberto, sarà l'avversario del Barça nella 60ª edizione del Trofeo Joan Gamper, la “Festa del Gamper Estrella Damm”, che si disputerà il 10 agosto alle 21:00 CEST all'Estadi Johan Cruyff. Inizialmente, la partita si sarebbe dovuta giocare allo Spotify Camp Nou, ma alla fine sarà l'Estadi Johan Cruyff a ospitarla, proprio come nel 2021, quando le squadre maschile e femminile del Barcellona affrontarono la Juventus in una doppia sfida che vide la squadra femminile del Barcellona partecipare per la prima volta al torneo ufficiale del Club. La partita contro il Como sarà anche l'occasione per presentare la squadra di Hansi Flick nell'ambito della "Festa del Gamper Estrella Damm" e arriverà dopo le tre amichevoli disputate dalla squadra nel loro tour asiatico contro il Vissel Kobe in Giappone e contro l'FC Seoul e il Daegu FC in Corea del Sud. La partita contro il Como sarà anche l'ultimo test per la squadra prima dell'inizio della competizione ufficiale della Liga, che si giocherà a Maiorca sabato 16 agosto. Sarà una partita storica, poiché vedrà le due squadre incontrarsi per la prima volta nei 125 anni di storia del Barcellona e nei 118 anni di storia del club italiano".