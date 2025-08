Como, arriva Henrique Menke in prestito con opzione: è ufficiale

COMO - Colpo in prospettiva per il Como, che annuncia l'ingaggio di Henrique Lopes Menke. Il portiere arriva " in prestito con opzione dall’SC Internacional di Porto Alegre". "Portiere noto per il suo posizionamento, la sua calma e la sua affidabilità sotto pressione, Menke è considerato uno dei giovani portieri più promettenti del Sud America. Cresciuto nel vivaio dell’Internacional, giocando da titolare sia nella squadra Under 17 che in quella Under 20, con cui l’anno scorso ha collezionato 17 presenze - sottolinea il club lombardo - Menke è un punto fermo della Nazionale brasiliana Under 20 e ha fatto parte della formazione che ha vinto il Campionato Sudamericano di categoria, un risultato che sottolinea la sua esperienza anche a livello internazionale. Il suo arrivo esprime il continuo investimento del Club Bianco Blu nella crescita dei giovani talenti e nello sviluppo internazionale. Henrique si è unito alla prima squadra per gli allenamenti precampionato a Marbella, anche se sarà tesserato con la squadra Primavera per la stagione 2025/26".

Il Como a caccia di giovani per il futuro

“Il nostro team di recruiting e Davide Facchin hanno svolto un ottimo lavoro nell’identificare la prossima generazione di giovani talenti in Italia e all’estero. Abbiamo definito la necessità di ingaggiare un giovane portiere dal grande potenziale e siamo lieti di dare il benvenuto a Henrique - ha dichiarato Osian Roberts, Head Of Development del Como - Henrique era un profilo importante per noi, ha già maturato esperienza internazionale con la sua nazionale ed è un portiere forte sia con i piedi che con le mani. Ha iniziato molto bene la preparazione precampionato, quindi vedremo cosa riuscirà a ottenere”. ”Questo è un passo molto importante per me, per la mia vita e per la mia carriera. È un grande cambiamento, perché lascio non solo il mio Paese ma anche il mio continente, ma sono molto felice ed emozionato - ha dichiarato Henrique Menke - Prima di arrivare, ho scritto a Fellipe per chiedergli come fosse Como e l’Italia e mi ha detto solo cose positive. Mi ha aiutato molto quando sono arrivato e ho apprezzato molto il suo sostegno. Qui a Como c’è un progetto eccellente: una squadra in crescita che gioca un buon calcio e gode di un’ottima reputazione sia in Europa che in Brasile. È un club in continua evoluzione e spero che insieme potremo ottenere ancora di più”.