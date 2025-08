Dove vedere Betis-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Allo stadio "Ciudad de La Línea" di Cadice, il Como di Cesc Fabregas sfida il Real Betis , finalista dell'ultima edizione della UEFA Conference League. Una volta archiviato il successo in Como Cup, i lariani sono volati in Spagna per vivere la seconda parte della preparazione nel ritiro di Marbella . Domenica, invece, previsto il "Trofeo Gamper" con il Barcellona, a pochi giorni dall'esordio in Coppa Italia contro il Sudtirol.

Betis-Como, l'orario dell'amichevole

L'amichevole di oggi, mercoledì 6 agosto, andrà in scena alle ore 20:30 allo stadio "Ciudad de La Línea" a La Línea de la Concepcion (Cadice).

Dove vedere Betis-Como in diretta tv

Betis-Como non verrà trasmessa in diretta tv in Italia. Attivo solo il servizio streaming.

Betis-Como, dove vederla in streaming

L'amichevole tra Betis e Como sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Como TV, piattaforma OTT ufficiale dello storico club lariano. Per accedere al servizio è sufficiente collegarsi al portale comotv.com ed effettuare il login tramite pc, smartphone e tablet. Il sito consente di fruire di tutti i contenuti disponibili gratuitamente. Potrete seguire l'amichevole della squadra di Fabregas in diretta anche sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.