Maxi rissa in Betis-Como: Fornals e Perrone si prendono a pugni!

Betis-Como, maxi rissa e quarta vittoria per Fabregas

Dopo il doppio vantaggio comasco propiziato dai gol di Diao (4') e Da Cunha (36'), una serie di duri contrasti ha acceso gli animi e scatenato un acceso confronto tra il calciatore degli andalusi Fornals e Perrone: il giocatore del Betis ha schiaffeggiato in faccia l'argentino del Como, che ha risposto con un pugno. A quel punto è scoppiato il parapiglia (proseguito anche nel tunnel che conduce agli spogliatoi), con i membri dei rispettivi staff tecnici costretti a intervenire per separare i vari calciatori coinvolti e l'arbitro che alla fine ha espulso sia Fornals che Perrone. Nella ripresa gli animi si sono calmati in campo, dove gli andalusi hanno pareggiato con le reti di Isco (55' su rigore) e Junior Firpo (63') ma sono stati puniti da quella siglata al 90' da Azon, che ha regalato l'ennesimo successo estivo a un Como ora atteso dalla sfida contro il Barcellona nel 'Trofeo Joan Gamper' (in programma il 10 agosto).