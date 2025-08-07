Como, altro tris in amichevole: Fabregas punta all’Europa, con un Morata in più

Calcio spumeggiante, squadra e tecnico giovani ma talentuosi, proprietà ricca e ambiziosa. Un mix vincente e avvincente, quello che caratterizza il Como, una squadra che ormai abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, e in particolare nell’ultima stagione, quella del ritorno in Serie A. Eppure, i lariani non smettono di stupire, perché alle ambizioni si uniscono i primi riscontri dal campo. Che, nonostante si tratti di calcio estivo, sono esaltanti. Quattro vittorie