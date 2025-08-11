Morata-Como, ci siamo: risolto il contratto tra Milan e Galatasaray per il prestito

Alvaro Morata si avvicina sempre di più al Como. Il Galatasaray, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto tra il club turco, l'attaccante spagnolo e il Milan, anticipando così il ritorno del giocatore a Milano prima del trasferimento alla corte di Cesc Fabregas. Per questa manovra, il Milan ha versato nelle casse del Galatasaray 5 milioni di euro, mentre il calciatore ne ha rinunciati circa 650mila per favorire l'operazione.
Il comunicato del Galatasaray
L'annuncio ufficiale del Galatasaray riguardo a Morata: “Il contratto tra la nostra azienda e il calciatore professionista Alvaro Borja Morata Martin e il suo club AC Milan SpA è stato risolto consensualmente. Nell’ambito dell’accordo, AC Milan SpA verserà alla nostra società un corrispettivo di risoluzione del contratto pari a 5.000.000 di euro. Inoltre, il calciatore ha rinunciato ai suoi crediti pari a 651.562 euro”.