Morata-Como, ci siamo: risolto il contratto tra Milan e Galatasaray per il prestito

Alvaro Morata si avvicina sempre di più al Como. Il Galatasaray, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto tra il club turco, l'attaccante spagnolo e il Milan, anticipando così il ritorno del giocatore a Milano prima del trasferimento alla corte di Cesc Fabregas. Per questa manovra, il Milan ha versato nelle casse del Galatasaray 5 milioni di euro, mentre il calciatore ne ha rinunciati circa 650mila per favorire l'operazione.