Morata-Como, ci siamo: risolto il contratto tra Milan e Galatasaray per il prestito

Il club rossonero ha versato 5 milioni ai turchi per anticipare il rientro dell'attaccante, che ha rinunciato a oltre mezzo milione di euro
Morata-Como, ci siamo: risolto il contratto tra Milan e Galatasaray per il prestito© AC Milan via Getty Images
1 min
Alvaro Morata si avvicina sempre di più al Como. Il Galatasaray, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto tra il club turco, l'attaccante spagnolo e il Milan, anticipando così il ritorno del giocatore a Milano prima del trasferimento alla corte di Cesc Fabregas. Per questa manovra, il Milan ha versato nelle casse del Galatasaray 5 milioni di euro, mentre il calciatore ne ha rinunciati circa 650mila per favorire l'operazione. 

Il comunicato del Galatasaray

L'annuncio ufficiale del Galatasaray riguardo a Morata: “Il contratto tra la nostra azienda e il calciatore professionista Alvaro Borja Morata Martin e il suo club AC Milan SpA è stato risolto consensualmente. Nell’ambito dell’accordo, AC Milan SpA verserà alla nostra società un corrispettivo di risoluzione del contratto pari a 5.000.000 di euro. Inoltre, il calciatore ha rinunciato ai suoi crediti pari a 651.562 euro”.

