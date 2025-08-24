Gabrielloni arriva per giocare Como-Lazio e trova... la sua statua! La reazione e la promessa di Fabregas

Il Como ha tenuto fede alle parole di Fabregas dopo il successo della passata stagione contro la Roma. In quell'occasione i lariani hanno battuto per 2-0 la formazione giallorossa e al termine del match il tecnico spagnolo ha elogiato Gabrielloni, storico attaccante del club che ha deciso la sfida con un gol al 93': "È una leggenda azzurra, merita una statua allo stadio". Delle dichiarazioni che la società ha preso alla lettera.