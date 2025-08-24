Gabrielloni arriva per giocare Como-Lazio e trova... la sua statua! La reazione e la promessa di Fabregas

Il Como ha tenuto fede alle parole di Fabregas dopo il successo della passata stagione contro la Roma. In quell'occasione i lariani hanno battuto per 2-0 la formazione giallorossa e al termine del match il tecnico spagnolo ha elogiato Gabrielloni, storico attaccante del club che ha deciso la sfida con un gol al 93': "È una leggenda azzurra, merita una statua allo stadio". Delle dichiarazioni che la società ha preso alla lettera.
La reazione di Gabrielloni
L'attaccante simbolo del Como, unico calciatore nella storia del club a segnare un gol in tutte le categorie con la maglia dei lariani, ha scoperto della statua dedicatagli direttamente allo stadio. Ripreso dalle telecamere di Dazn al suo ingresso nello stadio prima della sfida con la Lazio, Gabrielloni è rimasto incredulo quando si è ritrovato davanti alla statua di gesso che lo raffigura durante l'esultanza successiva al gol segnato contro la Roma. Visibilmente emozionato, il giocatore si è fatto immortalare al fianco del suo "gemello" di gesso.