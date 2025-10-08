Como, il Real Madrid vuole riprendersi Nico Paz: lo scenario

Nico Paz ritorna al Real Madrid: in Spagna sono sicuri

Il contratto firmato con la società lombarda prevede infatti una clausola di riacquisto a favore dei Blancos: il Real potrà esercitarla già nel giugno 2026 per una cifra di 9 milioni di euro, mentre attendendo fino al 2027 l’esborso salirebbe a 10 milioni. Paz, cresciuto nella cantera madridista, è uno dei prospetti più interessanti della sua generazione e sta trovando continuità e minuti preziosi in Serie A. Il suo eventuale ritorno potrebbe consentire al Real di coprire il vuoto lasciato da un possibile addio di Dani Ceballos, anche se – sottolinea As – le due operazioni non sarebbero direttamente collegate. Nico quest’anno ha iniziato con il botto: 7 presenze totali, 3 gol e 3 assist. Per i Blancos si tratterebbe di un colpo mirato, volto a riportare nella capitale un giovane già formato e pronto a inserirsi nelle rotazioni.