Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Como, il Real Madrid vuole riprendersi Nico Paz: lo scenario

Il Blancos, secondo quanto riportano in Spagna, pronto ad esercitare la “recompra”
Como, il Real Madrid vuole riprendersi Nico Paz: lo scenario© LAPRESSE
2 min
Como

Como

Tutte le notizie sulla squadra

Il Real Madrid non perde di vista Nico Paz e sembra intenzionato a riportarlo a casa. Secondo quanto riportato da As, il club guidato da Florentino Pérez considera il talento argentino, oggi protagonista al Como, un tassello importante per continuare il processo di ringiovanimento e rafforzamento della rosa.

Nico Paz ritorna al Real Madrid: in Spagna sono sicuri

Il contratto firmato con la società lombarda prevede infatti una clausola di riacquisto a favore dei Blancos: il Real potrà esercitarla già nel giugno 2026 per una cifra di 9 milioni di euro, mentre attendendo fino al 2027 l’esborso salirebbe a 10 milioni. Paz, cresciuto nella cantera madridista, è uno dei prospetti più interessanti della sua generazione e sta trovando continuità e minuti preziosi in Serie A. Il suo eventuale ritorno potrebbe consentire al Real di coprire il vuoto lasciato da un possibile addio di Dani Ceballos, anche se – sottolinea As – le due operazioni non sarebbero direttamente collegate. Nico quest’anno ha iniziato con il botto: 7 presenze totali, 3 gol e 3 assist. Per i Blancos si tratterebbe di un colpo mirato, volto a riportare nella capitale un giovane già formato e pronto a inserirsi nelle rotazioni.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Como

Da non perdere

Rabiot su Milan-Como in Australia: "Completamente folle"Milan-Como a Perth? 9 milioni da spartire