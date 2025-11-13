Calcio e design: Stilli Solutions disegna l’esperienza visiva del Como 1907

FIRENZE - Dalle sponde del lago fino alle vetrine dei negozi e agli spazi dello stadio. Il lavoro di Stilli Solutions per Como 1907 racconta come il design e la progettazione degli spazi possano diventare strumenti di comunicazione e di relazione per una prestigiosa società calcistica in piena espansione a livello nazionale e internazionale. Un percorso iniziato lo scorso giugno e sviluppato in una serie di interventi che hanno accompagnato il club lariano in eventi, retail e progetti esperienziali.

Il primo passo è stato un intervento di arredo nel Como 1907 Fan Shop. Da qui, si è passati alla progettazione degli spazi, alla definizione degli arredi e alla personalizzazione grafica del Temporary Shop realizzato in occasione della Como Cup di fine luglio. In questa occasione, l’intervento ha previsto la produzione e il montaggio di oltre 36 metri quadrati di adesivo murale, un arazzo di 16 mq, un altro di 6.5 mq con ancoraggio a muro e un banner esterno, che hanno trasformato l’ambiente in un vero e proprio racconto visivo del club. Per l’evento, Stilli Solutions ha anche ideato e gestito il Fans Village di piazza Cavour, fronte lago, animato da attività ludiche e spettacoli interattivi di freestyling. Nel mese di agosto il lavoro si è spostato allo Stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’, dove Stilli ha curato la vestizione grafica e l’arredo dei Containers dedicati alla vendita del merchandising ufficiale durante i match, seguita poi dal supporto grafico all’apertura di un secondo Temporary Shop a Bellagio, un altro importante luogo simbolo del territorio lariano. Le successive collaborazioni hanno invece riguardato i display espositivi. Tra i progetti più particolari figura la progettazione e la produzione di una teca espositiva "immersiva" per le scarpe Adidas special edition, dipinte a mano a tema “Lake Print”. Successivamente, la cura dell’allestimento per l’orologio realizzato in collaborazione tra il Como 1907 e Hublot, attraverso la produzione di una teca espositiva con grafica personalizzata, comprensiva di impianto di illuminazione. Durante la serata di presentazione dell’orologio, Stilli Solutions ha inoltre fornito un photobooth esperienziale, pensato per amplificare la componente narrativa e di intrattenimento dell’appuntamento.

Un’altra tappa significativa è stata la presentazione della collezione “Como Sailings - Adidas” presso Canottieri Lario, dove gli spazi interni sono stati decorati con personalizzazioni Adidas e quelli esterni sono stati reinterpretati attraverso un progetto di scenografia e lighting design con installazioni aeree di palloni luminosi da 130 cm di diametro. Lo stesso concept visivo è stato applicato con tamponature alle finestre applicate nella boutique del club, che da temporary store è diventata punto vendita permanente con il nuovo nome “Football on the Lake”.

A proseguire questo ciclo di interventi c’è stata poi la Sunset Cruise del 22 ottobre 2025, evento esclusivo e primo incontro stagionale riservato ai partner del Lario Business Club, per il quale Stilli Solutions ha curato l’allestimento a bordo del battello. Un percorso in pieno divenire che racconta non solo un sodalizio sportivo, ma anche una riflessione più ampia sul ruolo del design e della comunicazione visiva nello sport contemporaneo.

Stilli Solutions, le parole del CEO

Francesco Stillitano, CEO di Stilli Solutions: “Il nostro lavoro parte sempre dall’identità del luogo e del brand. Nel caso del Como 1907, l’obiettivo era far dialogare la dimensione sportiva con quella territoriale, trasformando il lago e la città in elementi vivi e riconoscibili del racconto visivo del club. Abbiamo voluto costruire un’immagine che rispecchiasse non solo la squadra, ma anche il senso di appartenenza e la bellezza del territorio che la circonda.”